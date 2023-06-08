В украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) сообщили, нужно ли создавать еще один кабинет во время регистрации на дополнительную сессию НМТ-2023

В украинском центре оценивания качества образования рассказали, нужно ли создавать еще один кабинет во время регистрации на дополнительную сессию НМТ-2023 . Об этом УЦОКО рассказал на официальном сайте НМТ.

"Во время основного периода регистрации вы уже создали персональный кабинет, поэтому в период с 5 по 12 июня его не нужно создавать снова. Для регистрации вам достаточно зайти в персональный кабинет и доработать в нем предоставленную вами ранее регистрационную информацию и/или копии документов", – рассказали в центре.

Как добавили в прессцентре, создав еще один кабинет, в него будет невозможно зайти еще раз, ведь программа его заблокирует через обнаружив дубль, чтобы обеспечить равные права всех участников НМТ.

Важно отметить, что если у вас уже есть персональный кабинет, то вам не нужно будет предоставлять дополнительные документы для регистрации на участие в НМТ. Например, вам не нужно будет подавать заявление о возможности принять участие в дополнительной сессии тестирования или предоставлять документы, подтверждающие причину, помешавшую вам зарегистрироваться в течение апреля. Ваш персональный кабинет уже имеет отказ в регистрации и "помнит", что вы относитесь к группе лиц, которым было отказано во время основного периода. Поэтому достаточно загрузить копии документов, которые служили основанием для отказа.

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