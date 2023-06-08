Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень, російські загарбники зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Згідно з новими даними Генштаба ЗСУ, на Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаудари в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Населені пункти також перебували під артилерійськими і мінометними обстрілами.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаударів, вів артилерійські обстріли по населеним пунктам.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське. Також завдав авіаційних ударів і здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів.

Також повідомляється, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника.

Останні новини України:

Стали відомі наслідки підриву Каховської ГЕС для окупантів.

Росіяни нанесли новий підлий авіаудар - "чотири ракети залетіли в місто".

Також повідомлялось, що ЗСУ прорвали лінію оборони на двох напрямках.