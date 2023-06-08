З’явилися перші фото з місця вибуху, який пролунів у місті Дніпро.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибух пролунав у квартирі на вулиці Юрія Савченка, пише Politeka.net.

За попередніми даними, у квартирі вибухнув газовий балон. На щастя, загиблих нема, але мешканець квартири отримав опіки.

Про його стан поки не повідомляється.

«На місці вже працює ДСНС, газова служба та швидка», - йдеться у повідомленні.

На опублікованих з місця вибуху кадрах видно, що внаслідок НП вилетіли шибки.

Додамо, раніше в ДСНС повідомили подробиці пожежи в одному з помешкань 14-поверхового житлового будинку, розташованого на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро.

На жаль, під час гасіння пожежі надзвичайники виявили обгоріле тіло загиблого чоловіка, 1952 року народження.

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