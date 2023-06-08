Як повідомляють місцеві пабліки, вибух пролунав у квартирі на вулиці Юрія Савченка, пише Politeka.net.
За попередніми даними, у квартирі вибухнув газовий балон. На щастя, загиблих нема, але мешканець квартири отримав опіки.
Про його стан поки не повідомляється.
«На місці вже працює ДСНС, газова служба та швидка», - йдеться у повідомленні.
На опублікованих з місця вибуху кадрах видно, що внаслідок НП вилетіли шибки.
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Додамо, раніше в ДСНС повідомили подробиці пожежи в одному з помешкань 14-поверхового житлового будинку, розташованого на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро.
На жаль, під час гасіння пожежі надзвичайники виявили обгоріле тіло загиблого чоловіка, 1952 року народження.
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Також повідомлялось, що МОЗ зробило термінове попередження, яку воду не можна пити після підриву Каховської ГЕС.
Крім того, Politeka.net писала, що наслідки підриву Каховської ГЕС виявилися ще страшнішими.