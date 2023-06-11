Зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко разом із сином Олексієм після повномасштабного вторгнення рф виїхала в Австрію та оселилася у Відні. Кілька тижнів тому танцюристка ненадовго приїздила до рідного Києва, але знову поїхала з України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олена Шоптенко зворушливо привітала з днем народження свого сина від бізнесмена Олексія Іванова. Хлопчику виповнилося 5 років. Артистка показала декілька архівних фото з сином, а також свіже фото святкування.

"Вчора було 5 років, як ти мотивуєш мене ставати кращою версією себе задля прикладу для тебе. Ти моє світло та безмежне щастя. З новим твоїм роком, сину! Я люблю тебе до місяця і назад, і так безкінечну кількість разів! З твоїм першим ювілеєм, Олексію ❤️", — написала Олена Шоптенко під світлинами.

У коментарях і просто лайками Олену Шоптенко привітали інші українські знаменитості, серед яких Марічка Падалко, Даша Астаф'єва, дружина Дмитра Монатика Ірина, Катерина Кухар, Соломія Вітвіцька, Ганна Різатдінова, Женя Кот та інші.

"Многая літа! Щасливого дитинства, класних друзів і теплих відносин на все життя з такою неймовірною мамою! ❤️", — бажають синові Олени Шоптенко.

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