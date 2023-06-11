Звезда шоу " "Танці з зірками" Елена Шоптенко вместе с сыном Алексеем после полномасштабного вторжения рф уехала в Австрию и поселилась в Вене. Несколько недель назад танцовщица ненадолго приезжала в родной Киев, но снова уехала из Украины.
В этот раз на своей странице в Instagram Елена Шоптенко трогательно поздравила с днем рождения своего сына от бизнесмена Алексея Иванова. Мальчику исполнилось 5 лет. Артистка показала несколько архивных фотографий с сыном, а также свежее фото празднования.
"Вчера было 5 лет, как ты мотивируешь меня становиться лучшей версией себя для примера для тебя. Ты мой свет и безграничное счастье. С новым твоим годом, сын! Я люблю тебя до луны и назад, и так бесконечное количество раз! С твоим первым юбилеем, Алексей ❤️", - написала Елена Шоптенко под фотографиями.
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В комментариях и просто лайками Елену Шоптенко поздравили другие украинские знаменитости, среди которых Маричка Падалко, Даша Астафьева, жена Дмитрия Монатика Ирина, Екатерина Кухар, Соломия Витвицкая, Анна Ризадинова, Женя Кот и другие.
"Многая лета! Счастливого детства, классных друзей и теплых отношений на всю жизнь с такой невероятной мамой! ❤️", - желают сыну Елены Шоптенко.
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