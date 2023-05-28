Олена Шоптенко із "Танців зі зірками" показала кадри з Києва. Зірка поділилася відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Місто, в якому я народилася, виросла, прожила все життя і хочу зустріти старість. З днем ​​народження, мій рідний Київ!", - написала Олена Шоптенко із "Танців з зірками".

Українці поставили тисячі лайків, включаючи Ілону Гвоздєву, Джамалу, а також Євгена Кота, та написали коментарі Альоні Шоптенко з "Танців з зірками":

"Це найкраще привітання. Дякую тобі",

"Неймовірна краса, дякую",

"Нехай так і буде!",

"Чудова дівчина ти тоді красуня чарівна слава Україні".

Варто зазначити, Олена Шоптенко із "Танців зі зірками" - відома українська танцівниця. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка виїхала до Австрії, де перебуває і зараз. Олена Шоптенко з "Танців зі зірками" активно там зайнята танцювальними флешмобами, які організовані на підтримку України у Євросоюзі.

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