Телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше розповіла про свою одержимість корисним харчуванням, поділилася переживаннями про своє здоров'я. Раніше ведуча скаржилася на частий стрес та порушення режиму, через що хотіла звернутися до лікаря.

Цього разу Маша Єфросиніна ледь не порушила графік важливих заходів, на яких вона мала виступати спікером, через проблеми з голосом. Перед своїм виступом знаменитість виявила, що голос у неї зник.

Маша поділилася цією інформацією зі своїми передплатниками у Instagram Stories, де вона показала себе у кабінеті лікаря. Вона розповіла, що підхопила застуду, і це вплинуло на її голос. Щоб полегшити свій стан, Єфросиніна навіть звернулася за допомогою до співака Артема Пивоварова, який порадив їй, як швидко відновити голос.

«Я втратила голос. Я захворіла, але не скільки хворію, скільки сів голос. До останнього сподівалася, що попустить! - зізналася ведуча.

Пізніше Маша знову зв'язалася зі своєю аудиторією та повідомила, що не змогла пропустити свої виступи. Між заходами Маша також вживала ліки, аби полегшити свій стан.

Зазначимо, Маша Єфросиніна, починаючи свою кар'єру, мала пишні форми, які не влаштовували саму зірку. Вона безперервно прагнула знайти спосіб схуднути та покращити свій зовнішній вигляд. У своєму пошуку вона навіть зважилася на експеримент із сеансом кодування, який обіцяв назавжди позбавити бажання переїдати, про це Єфросиніна розповіла в новому випуску «Дорослих дівчаток».

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