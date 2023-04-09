В этот раз Маша Ефросинина рассказала украинцам, почему не так часто общается с Олей Поляковой. Также ведущая решила поднять интересные темы, напомнив о выпуске «Взрослые девочки».

«Честно скажу, читая ваши просьбы издавать выпуски Девушек еженедельно, мы не предполагали даже, что такое возможно: мои и Оли графики – это как непроходимый квест, чтобы так часто совпадать.

Но генеральный аргумент такого запроса на выпуски чаще – это то, что они помогают вам выдохнуть грусть, посмеяться/поплакать и почувствовать облегчение, будто вы посидели с подругами на кухне… И набраться немного сил» - рассказала Ефросинина, почему они не могут общаться так часто, как хотелось бы.

Однако Ефросинина добавила, они постараются это исправить и будут выпускать совместные эфиры заметно чаще.

Ранее Полякова рассказала, что песня "Танцюю, як в останній раз" рассказывает историю почти каждой женщины, которая оказалась на распутье и переживает очень сложный период в личной жизни. Новая песня стала исповедью сильной женщины, которая выплескивает всю свою боль в танце.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.