Телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее рассказала о своей одержимостью полезным питанием, поделилась переживаниями о своем здоровье. Ранее ведущая жаловалась на частый стресс и нарушение режима, из-за чего хотела обратиться к врачу.

В этот раз Маша Ефросинина едва не нарушила график важных мероприятий, на которых она должна была выступать в качестве спикера, из-за проблем с голосом. Перед своим выступлением знаменитость обнаружила, что голос у нее пропал.

Маша поделилась этой информацией со своими подписчиками в Instagram Stories, где она показала себя в кабинете врача. Она рассказала, что подхватила простуду и это повлияло на ее голос. Чтобы облегчить свое состояние, Ефросинина даже обратилась за помощью к певцу Артему Пивоварову, который посоветовал ей, как быстро восстановить голос.

«Я потеряла голос. Я заболела, но не сколько болею, сколько сел голос. До последнего надеялась, что попустит!» - призналась ведущая.

Позже Маша снова связалась со своей аудиторией и сообщила, что не смогла пропустить свои выступления. Между мероприятиями Маша также принимала лекарство, чтобы облегчить свое состояние.

Отметим, Маша Ефросинина, начиная свою карьеру, имела пышные формы, которые не устраивали саму звезду. Она непрерывно стремилась найти способ похудеть и улучшить свой внешний вид. В своем поиске она даже решилась на эксперимент с сеансом кодирования, который обещал навсегда избавить от желания переедать, о этом Ефросинина рассказала в новом выпуске «Взрослых девочек».

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