Повнолітня дочка Олі Полякової Маша показала свого хлопця Артура із Лондона. Дочка зірки опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На фото донька Олі Полякової позувала у сукні, а Артур стояв поряд у розстебнутій сорочці та окулярах.

А до того донька Олі Полякової показала ще кілька кадрів зі своїм хлопцем. Маша їх продемонструвала у пості в Інстаграм.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі доньки Олі Полякової:

"Дуже хороші фотки дуже красиво виглядаєш і хорошого хлопця біля себе нехай тобі життя посміхається тому що завжди з усмішкою вона в тебе дуже хороша",

"Дуже вайбові та красиві фото",

"Машуня, можна дізнатися назву та автора сукні??",

"Класні фотки але на Галкіна хлопець дуже схожий",

"Супер! Дуже класні, щасливі та безтурботні! Нехай буде так завжди!".

Варто відзначити Оля Полякова - відома українська співачка, яка має двох доньок - Машу та Алісу. Старша дочка нещодавно відсвяткувала повноліття та навчається у Лондоні з минулого року. У доньки Олі Полякової вже з'явився і хлопець – Артур, з яким Маша познайомилася вже там.

Останні новини України:

Нагадаємо, повнолітня донька Полякової стала копією мами.

А ще Politekaa писала, що повнолітня дочка Полякової показала, як проводить час із хлопцем у Лондоні

Також Politeka повідомляла, що дочка Полякової похвалилася чином, вразивши навіть зіркову маму.