Дочь Оли Поляковой, которой недавно исполнилось 18 лет, показала, как проводит время с парнем.

Совершеннолетняя дочь Оли Поляковой Маша решила поделиться кадрами счастья в своем блоге. Дочь звезды опубликовала сторис в Инстаграм, где была вместе со своим молодым человеком - Артуром. Маша не так давно его показала фанатам, когда уже переехала на учебу. На кадрах можно заметить, как пара с друзьями отдыхают на природе и проводят беззаботно время.

Стоит отметить, Маша Полякова - дочь Оли Поляковой, которая выросла настоящей красоткой и пошла по стопам мамы. Маша уже даже успела создать панк-рок группу в Украине, а в прошлом году закончила школу и отправилась на учебу в Лондон, где начала отношения с украинцем Артуром. Также Маша активно ведет блоги в разных социальных сетях, где делится своей жизнью и полностью на себя зарабатывает. А недавно Полякова поздравила свою дочь с Днем рождения в Инстаграм.

"Моя Маруся, девочка, сегодня ты взрослая! Все детство ты слышала фразу исполнится 18, можешь делать все, что хочешь, а пока….. сегодня этот день настал! Можешь делать все что угодно, мечтать, достигать, любить, лететь, быть страстной и вдохновенной, импульсивной, действенной какой угодно, главное будь здорова моя девочка, пусть тебя оберегает вселенная, а ты спасибо ему и проси что угодно, он дает, мечтай смело , масштабно, нескромно!", - написала Маша.

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