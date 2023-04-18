Дочь Оли Поляковой Маша показала, какой бы была, если бы превратилась в мать.

Маша Полякова, 18-летняя дочь Оли Поляковой, поделилась новым видео. Звезда в ТикТок показала, как бы выглядела, если бы превратилась в мать.

"Я, если я бы полностью выглядела, как мать", - написала звезда и поделилась видео, где была со своими волосами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тебе идёт натуральный цвет волос, с которым ты родилась, а ты в силу протеста перед мамой покрасилась в рыжий";

"Все говорят что тебе лицо светлое но по моему мнению тебе лучше с красным или темным";

"Я поначалу подумала что это твоя мама, смотрю а галочки нет значит дочь";

"Потому что она не воспринимает себя как себя как отдельную персону, все говорят что она дочь поляковой, и это все. А она изнутри протестует";

"вы думаете ей приятно читать то что "вы всё равно одинаковые" "с натуральным было лучше" и т.д. может пора принять что девушка отдельная личность и...";

"блин, моя сверстница, а пишешь как ребенок малыш. Займись своей грамотностью";

"и полностью отсутствует грамотность";

"я тебя сначала перепутала с твоей мамой";

"Потому что она не воспринимает себя как себя как отдельную персону, все говорят что она дочь Поляковой, и это все. А она изнутри протестует".

Напомним, Поляковой пришлось сменить стиль ради новых песен

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