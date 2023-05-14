Дочь Оли Поляковой Маша показала себя в необычном образе. 18-летняя красотка опубликовала фотографии в своем блоге, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Без подписи, да еще без мата, все как любите", написала дочь Оли Поляковой.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии дочери Поляковой:

"Королева ночи";

"Красивая девочка";

"Маша, ну прям Амэйзин, иначе не скажешь";

"На 2 фото очень похожа на Маму";

"Шикарные бедра!".

Стоит отметить, Маша Полякова - дочь певицы Оли Поляковой, которой недавно исполнилось 18 лет. Маша пошла по стопам мамы и стала певицей и даже основала панк-рок группу. А в прошлом году дочь Оли Поляковой отправилась на учебу в Лондон, где находится и сейчас. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересынм. А недавно звезда поделилась своими фото.

"Ну, вот и 18 лет. Когда началась война, мне было 16 и тогда мой мир перевернулся, как и у всех украинцев. Желать сегодня можно только одно и это победы. Я никогда не думала, что буду праздновать свой праздник без родителей, не дома, не в своей стране, но это так. Никогда не могла подумать, что буду студентом в Англии и жить в лондонском общежитии, и никогда не думала, что буду так скучать по дому, своей родине", - написала дочь Оли Поляковой.

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