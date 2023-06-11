Совершеннолетняя дочь Оли Поляковой Маша показала своего парня Артура из Лондона. Дочь звезды опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На фото дочь Оли Поляковой позировала в платье, а Артур стоял рядом в расстегнутой рубашке и очках.
А до этого дочь Оли Поляковой показала еще несколько кадров со своим парнем. Маша их продемонстрировала в посте в Инстаграм.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии дочери Оли Поляковой:
"Очень хорошие фотки очень красиво выглядишь и хорошего парня возле себя пусть тебе жизнь улыбается потому что всегда с улыбкой она у тебя очень хорошая",
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"Очень вайбовые и красивые фото",
"Машуня, можно узнать название и автора платья??",
"Классные фотки но на Галкина парниша очень похож",
"Супер! Очень классные, счастливые и беззаботные! Пусть будет так всегда!".
Стоит отметить Оля Полякова - известная украинская певица, у которой есть двое дочерей - Маша и Алиса. Старшая дочь недавно отпраздновала совершеннолетие и учится в Лондоне с прошлого года. У дочери Оли Поляковой уже появился и парень - Артур, с которым Маша познакомилась уже там.
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