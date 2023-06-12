Співачка Оля Полякова дуже стривожена тим фактом, що волонтерам доводиться збирати кошти на купівлю човнів, необхідних для евакуації людей із затопленої Херсонщини. У своїх Instagram Stories вона висловила свої емоції щодо цього.

Оля Полякова поділилася своїм обуренням тим, що деякі люди продовжують намагатися заробити на продажі човнів, які можуть урятувати життя десятків людей. Вона наголосила, що всі вони жахаються від наслідків, викликаних подією на Каховській ГЕС та повінню Херсонської області.

«Мені справді страшно не лише від того, що сталося на Каховській ГЕС, і що Херсонська область виявилася затоплена, а й від того, що мої волонтери змушені збирати кошти на купівлю човнів. І я просто злякався тим фактом, що є люди, які намагаються продати ці човни» – заявила Полякова.

Вона також навела свій власний приклад, закликаючи власників човнів безкоштовно надати їх волонтерам на час евакуації. Полякова звернулася до своїх шанувальників із проханням, додавши, що вже сам свій човен віддав волонтерам.

Раніше Полякова висловилася, багато жінок постійно стикаються з питанням про те, як поєднати успішну кар'єру та особисте життя. Стереотипи та закиди, що жінка має бути лише хранителькою домашнього вогнища, а чоловік – єдиним здобувачем, що не відповідають сучасним реаліям.

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