Певица Оля Полякова сильно встревожена тем фактом, что волонтерам приходится собирать средства для покупки лодок, необходимых для эвакуации людей из затопленной Херсонщины. В своих Instagram Stories она выразила свои эмоции по этому поводу.

Оля Полякова поделилась своим возмущением тем, что некоторые люди продолжают пытаться заработать на продаже лодок, которые могут спасти жизни десятков людей. Она подчеркнула, что все они находятся в ужасе от последствий, вызванных происшествием на Каховской ГЭС и наводнением Херсонской области.

«Мне действительно страшно не только от того, что произошло на Каховской ГЭС и что Херсонская область оказалась затоплена, но и от того, что мои волонтеры вынуждены собирать средства на покупку лодок. И я просто в ужасе от того факта, что есть люди, которые пытаются продать эти лодки» – заявила Полякова.

Она также привела свой собственный пример, призывая владельцев лодок бесплатно предоставить их волонтерам на время эвакуации. Полякова обратилась к своим поклонникам с просьбой, добавив, что уже сама свою лодку отдала волонтерам.

Ранее Полякова высказалась, мМногие женщины постоянно сталкиваются с вопросом о том, как совместить успешную карьеру и личную жизнь. Стереотипы и упреки, что женщина должна быть только хранительницей домашнего очага, а мужчина - единственным добытчиком, не соответствуют современным реалиям.

Последние новости Украины:

Напомним, "Я без тормозов": Макс Барских на концерте за границей представил особенную для него песню.

Как сообщала Politeka, "Такая гордость распирает": украинцы поддержали Санину перед стартом Евровидения.

Также Politeka писала, что "Цивилизационная пропасть": Melovin объяснил украинцам принципиальную разницу между 8 и 9 мая.