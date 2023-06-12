Нещодавно ведуча Маша Єфросиніна ледь не порушила графік важливих заходів, на яких вона мала виступати спікером, через проблеми з голосом. Перед своїм виступом знаменитість виявила, що голос у неї зник і їй знадобилася термінова допомога, щоби продовжити роботу.

«Як зцілитись вами за один день! У мене був «чудовий» початок дня, був дуже страшний. 4 заливки, два уколи в горло. А потім за три години…» - написала Єфросиніна і показала, як постаралася бути у формі заради своєї роботи.

У мережі також підтримали Єфросинину після побаченого:

"Все буде добре; Чим лікували голос? у мене весь час сідає, я викладач; Наша красуня, молодчинка. Обіймаю; Маріє, тримайтеся, Ви сильна; Ви наш позитивник та генератор натхнення та підтримки! Швидше покращення самопочуття 😍❤️❤️❤️

Куди ж зникнути – співати треба. Полякова обіцяла поставити вокал)) одужуйте Маша. Вірю, що може співати кожен!».

Раніше Маша Єфросиніна поділилася цією інформацією зі своїми передплатниками у Instagram Stories, де вона показала себе у кабінеті лікаря. Вона розповіла, що підхопила застуду, і це вплинуло на її голос. Щоб полегшити свій стан, Єфросиніна навіть звернулася за допомогою до співака Артема Пивоварова, який порадив їй, як швидко відновити голос.

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Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.