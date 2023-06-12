Недавно ведущая Маша Ефросинина едва не нарушила график важных мероприятий, на которых она должна была выступать в качестве спикера, из-за проблем с голосом. Перед своим выступлением знаменитость обнаружила, что голос у нее пропал и ей понадобилась срочная помощь, чтобы продолжить работу.
«Как исцелиться вами за один день! У меня было «чудесное» начало дня, было очень страшно. 4 заливки, два укола в горло. А потом через три часа…» - написала Ефросинина и показала, как постаралась быть в форме ради своей работы.
В сети также поддержали Ефросинину после увиденного:
«Все будет хорошо; Чем лечили голос? у меня все время садится, я – преподаватель; Наша красавица, молодчинка. Обнимаю; Мария, держитесь, Вы сильна; Вы наш позитивчик и генератор вдохновения и поддержки! Быстрее улучшение самочувствия 😍❤️❤️❤️
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Куда же исчезнуть — петь надо. Полякова обещала поставить вокал)) поправляйтесь Маша. Верю, что петь может каждый!».
Ранее Маша Ефросинина поделилась этой информацией со своими подписчиками в Instagram Stories, где она показала себя в кабинете врача. Она рассказала, что подхватила простуду и это повлияло на ее голос. Чтобы облегчить свое состояние, Ефросинина даже обратилась за помощью к певцу Артему Пивоварову, который посоветовал ей, как быстро восстановить голос.
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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.