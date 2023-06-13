Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Микита Добринін відповів на запитання шанувальників у сторіс, і чесно розповів про своє самопочуття.

Як зазначив Микита Добринін, зараз він почувається погано та розгублено: "Погано... Якась розгубленість. Не розумію, чого хочеться", - відверто написав шоумен. Однак додав, що зараз не час опускати руки: "Не маємо права здаватися. Є люди, яким потрібна наша допомога, а допомога ближньому надасть вам сил у відповідь".

Також Микита Добринін розповів, що підтримувати свій емоційний стан та здоров'я йому допомагає спорт.

"Після спорту завжди краще. Спорт справді дуже мотивує і допомагає, тут згоден на всі сто. Тренування позитивно впливають і на самооцінку, людина стає сильнішою, як особистість. Регулярні спортивні заняття покращують якість сну, наскільки це можливо зараз під час нічних тривог. Багато досліджень читав, вони кажуть, що люди, які займаються спортом, незалежно від віку, практично не страждають від стресу та депресій", - розповів Микита Добринін.

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