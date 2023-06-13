Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно расстался с женой Дашей Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Никита Добрынин ответил на вопросы поклонников в сторис, и честно рассказал о своем самочувствии.

Как отметил Никита Добрынин, сейчас он чувствует себя плохо и растерянно: "Плохо… Какая-то растерянность. Не понимаю, чего хочется", - откровенно написал шоумен. Однако добавил, что сейчас не время опускать руки: "Не имеем права сдаваться. Есть люди, которым нужна наша помощь, а помощь ближнему придаст и вам сил в ответ".

Также Никита Добрынин рассказал, что поддерживать свое эмоциональное состояние и здоровье ему помогает спорт.

"После спорта всегда лучше. Спорт действительно очень мотивирует и помогает, тут согласен на все сто. Тренировки позитивно влияют и на самооценку, человек становится сильнее, как личность. Регулярные спортивные занятия улучшают качество сна, насколько это возможно сейчас во время ночных тревог. Много исследований читал, они говорят, что люди, которые занимаются спортом, независимо от возраста, практически не страдают от стресса и депрессий", - рассказал Никита Добрынин.

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