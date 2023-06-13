Новий день на Сумщині почався з ворожих обстрілів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сумську ОВА, у Білопіллі росіяни поцілили в дитячий будинок-інтернат.

«Постраждало приміщення актової зали. На щастя, підопічні закладу та колектив не постраждали», - зазначили в ОВА.

Нині підопічні інтернату евакуйовані, їх розселили в безпечні місця.

«Трагедія в Кривому Розі вночі, обстріл Білопілля зранку, ще десятки злочинів на прикордонні Сумщини, Чернігівщини, в окупованих областях та населених пунктах поблизу – так почався ще один день в Україні. Злочинам росіян немає кінця», - зазначили в ОВА.

Додамо, тим часом кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу знов зросла.

"Станом на 13.00 - десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває. Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби", - повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

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