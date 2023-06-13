Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни відмовився від російської мови у житті та творчості, а також почав активно випускати англомовні треки, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Макс Барських поділився відео з концерту у Кременчуці та зробив важливу заяву.

Як виявилося, цим постом Макс Барських відрефлексував на ракетну атаку росіян щодо мирного населення Кривого Рогу. Як відомо, у ніч на 13 червня окупанти здійснили обстріл міста, внаслідок чого загинуло 10 людей, ще кілька десятків постраждали.

Через це Макс Барських ухвалив рішення спрямувати частину коштів від попереднього концерту на допомогу постраждалим у Кривому Розі. За словами артиста, зараз його менеджери з'ясовують інформацію про те, кому потрібна допомога.

"Сьогодні ранок знову вражає лихом, ворог не припиняє забирати наших людей. Вночі у Кривому Розі від обстрілу загинули люди, на жаль, кількість оновлюється... А люди просто спали та бачили сни. Не можу уявити і зрозуміти цей біль. Наша команда хотіла б допомогти сім'ям постраждалих, тому ми перерахуємо частину прибутку зі вчорашнього концерту тим, хто цього потребує. Зараз мої менеджери дізнаються подробиці трагедії та збирають інформацію про тих, кому необхідна допомога. Приєднуйтесь і ви, адже немає чужого горя", - поділився своїми емоціями Макс Барських.

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