Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, повідомляється, що на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Огірцевого Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Населені пункти також перебували під артилерійськими і мінометними обстрілами.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки, завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка Луганської та Веселе Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти обох областей.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського, здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаудару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Обстріляв населені пункти.

Крім того, в Запорізькій області окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивозу награбованого майна військовий вантажний транспорт.

«Так, з селища Очеретувате, у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів», - повідомили в Генштабі.

У той же час, на причалах морського порту Бердянська відбувається наповнення суховантажних суден викраденими в українських фермерів зерновими культурами.

В подальшому окупанти планують вивезти зерно в рф.

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