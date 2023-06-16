Як повідомляє Politeka.net з посиланням на українську розвідку, окупанти розпродають своє військове майно, яке перед цим вкрали.

«Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів «шторм-z», які тікають з підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, «штурмовики» компенсують «збитки», вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном», - повідомляють в розвідці.

Таким чином окупанти намагаються заробити на автозапчастинах, шинах, паливі.

Далі, як повідомили в ГУР, вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в «невідомому напрямку».

Крім того, дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії.

«На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових задіяних в Україні», - впевнені в розвідці.

Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.

У свою чергу Луганська ОВА повідомляє, що окупанти щодня зазнають значних втрат. Їхні військові шпиталі на Луганщині переповнені пораненими. Тих, кого більш-менш вдалося стабілізувати, вони одразу виписують і повертають на фронт, аби звільнити койко-ліжка для інших.

Додамо, тим часом стало відомо, що росіяни повернулися на підтоплені позиції лівобережної Херсонщини, тому інтенсивність обстрілів знову зросла.

Так, тільки вночі 16 червня було зафіксовано близько 40 обстрілів.

Як розповіли в ОК «Південь», окупанти повертають мінометні розрахунки на позиції. Зараз вони переважно б'ють з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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