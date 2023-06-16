Как сообщили в полиции Киевской области, в результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома.

Начался пожар. Есть пострадавшие. На месте работает полиция, медики и ГСЧС.

В свою очередь Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что, по предварительным данным, уничтожены 6 аэробалистических ракет "Кинжал"; 6 крылатых ракет "Калибр"; 2 разведывательных БпЛА.

Напомним, что сегодня в Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также лидеры других африканских стран. В частности, в Киеве находятся президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министр Египта, глава МИД Уганды.

После ракетной атаки глава МИД Украины Кулеба заявил, что «российские ракеты – это сообщение Африке: Россия хочет больше войны, а не мира».

Как известно лидеры африканских стран приехали предлагать мирный план, он включает: выведение тактического ядерного оружия России из Белоруссии, отвод российских войск, ослабление санкций против России, приостановление действия ордера на арест путина.

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