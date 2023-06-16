Мешканців і гостей міста закликають негайно залишити вулиці і бігти в укриття, пише Politeka.net.

«Увага! Декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», - закликають в Повітряних силах ЗС України.

Пізніше з’явилася інформація, що є загроза застосування балістичного озброєння - Центр, Схід, Захід.

«Усі в укриття!», - йдеться у терміновому повідомленні.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибух пролунав у Подільскому районі столиці.

«На Київ ще летять ракети», - повідомив Кличко.

Додамо, що масштабна повітряна тривога наразі оголошена по всій Україні.

Зазначимо, що в цей час в українській столиці з візитом знаходиться президент ПАР.

Окрім президента ПАР в Україну прибули такі лідери Африканських держав: Президент Замбії Хакаїнді Хічілема; Президент Сенегалу Макі Салл; президент Коморських Островів Азалі Ассумані, який зараз очолює Африканський Союз; Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі; міністр закордонних справ Уганди Джедже Одонго.

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