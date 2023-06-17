Український репер Ярмак, який раніше допомагав засобами для дитячого відділення лікарні, торкнувся відео з донькою.

Український репер YARMAK, який став на захисті нашої країни і перебуває на фронті під час повномасштабної війни, вирішив показати незабутній момент, коли він повернувся до Києва лише на один день. Артист повернувся заради доньки, залишивши позиції заради своєї обіцянки та отримавши лише маленький вихідний.

Метою його візиту було особисто привітати свою чудову дочку Мію, якій виповнилося чотири роки. Скориставшись своїм часом у столиці, YARMAK зняв цей зворушливий момент у відео, яке він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, як він входить до кімнати дочки з букетом квітів і ніжно розбудив її.

«Вчора тато прямо з позиції тільки-но скинувши броню летів на потяг, щоб з ранку привітати своє щастя з Днем Народження і їхати назад. Тато завжди виконує обіцянки, тато обов'язково дійде до переможного дня! Дякую моїй коханій дружині, яка подарувала мені головне щастя життя і виховує доброю, патріотичною та щирою людиною нашу малечу» - зворушливо написав артист.

Раніше Лобода потрапила у скандал через концерт із благодійним збором. Український репер Олександр Ярмак став одним із перших, хто звинуватив Osocor Residence у спробах відбілити образ Світлани Лободи. Він ясно заявив, що існує безліч інших гідних людей і способів допомогти відділенню ЛОР-хірургії в лікарні "Охмадет", а не звертатися до зрадників.

Після скандального скасування концерту Ярмак прийняв справу до своїх рук і оголосив про збір коштів.

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