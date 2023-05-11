Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Светлана Лобода выложила фото в необычном образе и рассказала о своем концерте в Грузии.

Как видно, на новых фотографиях Светлана Лобода запечатлена сидя в роскошном автомобиле. При этом ее образ как будто говорит о том, что она хотела остаться инкогнито – на ней темный свободный наряд спортивного стиля, который скрыл все прелести фигуры. Волосы Светлана Лобода зачесала в высокий небрежный пучок, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Светлана Лобода написала: "Приветствуй нас, Грузия! До встречи на концерте в Tbilisi Concert Hall завтра в 8". Отметим, что ранее артистку жестко раскритиковали за пение и посты на русском языке, так что свое новое фото она подписала на английском.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Привет! Добро пожаловать в Грузию, красавица".

"Прекрасного концерта!".

"Мы завтра будем рады увидеть вас на сцене".

"Какая же ты красотка, стильная. Ты с каждым фото все лучше и лучше".

"Прекрасна как всегда!".

"Лобода самая лучшая".

"Твои песни для меня как терапия".

Напомним, "Я без тормозов": Макс Барских на концерте за границей представил особенную для него песню.

Как сообщала Politeka, "Такая гордость распирает": украинцы поддержали Санину перед стартом Евровидения.

Также Politeka писала, что "Цивилизационная пропасть": Melovin объяснил украинцам принципиальную разницу между 8 и 9 мая.