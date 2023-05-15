Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны прекратила свою концертную и вообще любую деятельность на территории россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует фанатов яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Светлана Лобода выложила очаровательные кадры, на которых показала подросших дочерей Евангелину и Тильду.

Как видно, на новых фотографиях Светлана Лобода показала, как играет с детьми, на некоторых снимках они на детской площадке, а на других уже на рыбаке. При этом здесь можно увидеть младшую дочь певцы Тильду, которую она все это время тщательно скрывает и вообще очень давно не показывала. И надо сказать, что малышка за это время здорово подросла. Также на фото есть и старшая дочь Евангелина, которую Светлана Лобода чаще показывает в своих соцсетях.

В подписи к публикации Светлана Лобода написала: "Я знаю, что такое настоящая любовь благодаря вам, мои девочки". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какие красивые волосы у Тильды".

"Материнская любовь безусловна. И это самое прекрасное чувство, которое нам дано испытать".

"Эти малышки так быстро растут. С праздником вас, Светлана Сергеевна".

"Супер, девчонки! Счастья вам".

"Какие уже взрослые, с праздником!".

"Малая вообще красавица".

"Интересное увлечение для девочек рыбалка. Надо вам мужа и сына родить".

"Светлана, почему вы скрываете лицо Тильды?".

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