Украинский рэпер Ярмак, который ранее помогал средствами для детского отделения больницы, тронул видео с дочерью.

Украинский рэпер YARMAK, ставший на защите нашей страны и находящийся на фронте во время полномасштабной войны, решил показать незабываемый момент, когда он вернулся в Киев всего на один день. Артист вернулся ради дочери, покинув позиции ради своего обещания и получив лишь маленький выходной.

Целью его визита было лично поздравить свою прекрасную дочь Мию, которой исполнилось четыре года. Воспользовавшись своим временем в столице, YARMAK запечатлел этот трогательный момент в видео, которое он опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как он входит в комнату дочери с букетом цветов и нежно разбудил ее:

«Вчера папа прямо с позиции только скинув броню летел на поезд, чтобы с утра поздравить свое счастье с Днем Рождения и ехать назад. Папа всегда выполняет обещания, папа обязательно дойдет до победного дня! Спасибо моей любимой жене, которая подарила мне главное счастье жизни и воспитывает добрым, патриотическим и искренним человеком нашу малышку» - трогательно написал артист.

Ранее Лобода попала в скандал из-за концерта с благотворительным сбором. Украинский рэпер Александр Ярмак стал одним из первых, кто обвинил Osocor Residence в попытках отбелить образ Светланы Лободы. Он ясно заявил, что существуют множество других достойных людей и способов помочь отделению ЛОР-хирургии в больнице "Охмадет", а не обращаться к изменникам.

После скандальной отмены концерта, Ярмак принял дело в свои руки и объявил о сборе средств.

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