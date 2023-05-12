Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны прекратила свою концертную и вообще любую деятельность на территории россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Светлана Лобода выложила фото в необычном образе и рассказала о своем концерте в Грузии.

Как видно, на новых фотографиях Светлана Лобода запечатлена в отельном номере, она умостилась на кровати, видимо, за считанные часы до выступления. Дело в том, что артистка позирует в необычном сценическом наряде – на ней огненно-красный комбинезон с перчатками и элементом ожерелья на шее. Волосы Светлана Лобода элегантно уложила, а на ее лице яркий сценический макияж и невозмутимое выражение.

В подписи к публикации Светлана Лобода написала: "Эй, Тбилиси! Один из моих любимых городов в мире! Я здесь, чтобы произвести впечатление, я здесь, чтобы удивить, я здесь, чтобы петь и танцевать сегодня вечером и только для вас, прекрасные люди! Я исполню все лучшие песни и представлю новые. Давайте сделаем эту ночь незабываемой для всех нас! До скорой встречи!".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Красотка!".

"Королева моего сердца, желаю воспалительного концерта".

"Леди в красном".

"Королева наших сердец".

"Желаю прекрасного концерта! Зажгите эту сцену!".

"Костюм действительно красивый".

"Мы желаем вам самого яркого и потрясающего концерта. Сегодня будет волшебно".

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