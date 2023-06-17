Крістіна Горняк, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, відповіла на заяву свого колишнього чоловіка, в якій він заявив, що має намір жити з новою дружиною в будинку, який вони будували разом.

Христина наголосила, що наразі вона зосереджена на своєму здоров'ї та не подала позов про розподіл майна. Вона сподівалася, що через нотаріуса вони зможуть поділити будинок мирним шляхом. Проте Крістіна визнала, що бачить, що це питання не буде вирішено так легко.

«Таке відчуття, що чим більше я тут щаслива, тим більше питань із тим будинком. Дізнаюся інформацію тільки від вас та ЗМІ. На поділ майна не подавала, бо думала все буде згідно із законом і без суду. Але я бачу, чи буде непросто з цим питанням» - поділилася Горняк.

Ми писали, раніше Горняк була пражена тим, що відбувалося, адже дізналася про "захоплення" будинку лише зі ЗМІ, причому випадково.

У мережі ж вирішили продовжити тему розподілу майна:

«Якщо ви не вкладали грошей у будинок, як ви говорили в інтерв'ю, що будує Володимир, і всі кошти його туди йдуть, то навіщо ви на половину претендуєте? Заради матеріальної вигоди, що за законом ваша половина, виходить так» - пишуть, звертаючись до екс-дружини Остапчука.

На це сама Христина дала коментар: «Ви ж не наш фінансист) – ви просто замовлений бот…. Будинок ми будували разом, і бюджет теж був розподілений за ним нами, хто за що платить, тому не намагайтеся внести смуту тут».

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Також повідомлялося, що Остапчук показав новонародженого сина.

Крім того, Politeka.net писала, що Володимир Остапчук показав, як виглядав у дитинстві.