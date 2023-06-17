Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, насколько была удивлена тому, что экс-супруг уже планирует жить в их доме с новой избранницей.

Кристина Горняк, бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, ответила на заявление своего бывшего супруга, в котором он заявил, что намерен жить с новой женой в доме, который они строили вместе.

Кристина подчеркнула, что в данный момент она сосредоточена на своем здоровье и не подала иск о разделе имущества. Она надеялась, что через нотариуса они смогут поделить дом мирным путем. Однако Кристина признала, что видит, что этот вопрос не будет решен так легко.

«Такое ощущение, что чем больше я здесь счастлива, тем больше вопросов с тем домом. Узнаю информацию только от вас и СМИ. На раздел имущества не подавала, потому что думала все будет по закону и без суда. Но я вижу, будет непросто с этим вопросом» - поделилась Горняк.

Мы писали, ранее Горняк была пражена происходящим, ведь узнала о "захвате" дома лишь из СМИ, причем случайно.

В сети же решили продолжить тему разделения имущества:

«Если вы не вкладывали денег в дом, как вы говорили в интервью, что строит Владимир, и все средства его туда идут, то зачем вы претендуете на половину? Ради материальной выгоды, что по закону ваша половина, выходит так» - пишут, обращаясь к экс-жене Остапчука.

На это сама Кристина дала комментарий: «Вы же не наш финансист) вы просто заказанный бот…. Дом мы строили вместе, и бюджет тоже был распределен по нему нами, кто за что платит, потому не пытайтесь внести смуту здесь».

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