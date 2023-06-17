Співачка Настя Каменських в інтерв'ю з Машею Єфросініною розповіла про свій емоційний стан у період початку повномасштабної війни в Україні. Вона зізналася, що страждала від депресії та зазнавала труднощів.
Каменських зазначила, що минулий рік був дуже важким для неї, і вона часто вдавалася до вживання алкоголю. Вона зізнається, що люди, які стежать за її життям, зауважували, що вона пила у певні моменти, такі як дні народження та інші свята. Однак, вона уточнює, що вона була помірною у споживанні алкоголю.
Однак цього року все було по-іншому, і їй хотілося забути. Для неї алкоголь був способом уникнути реальності і відриватися від подій. Вона зізнається, що випивала багато.
«У мене був тяжкий рік, було багато алкоголю. Все ж таки стежать за моїм блогом і знають, що я випивала, коли це було доречно. Але звичайно цей рік… Це було зовсім інше, треба було забути. А алкоголь що дає? Він дає тобі кудись полетіти. Його було багато», - зазначила виконавиця.
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В даний час Каменських рідко п'є алкоголь, тому що вона хоче бути зараз і не пропустити жодної радісної миті в житті, таких як посмішки глядачів на концертах або обійми дітей. Вона висловила бажання зберігати тверезість і бути усвідомленою у своїх діях.
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