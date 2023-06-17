Певица Настя Каменских в интервью с Машей Ефросининой рассказала о своем эмоциональном состоянии в период начала полномасштабной войны в Украине. Она призналась, что страдала от депрессии и испытывала трудности.

Каменских отметила, что прошедший год был очень тяжелым для нее, и она часто прибегала к употреблению алкоголя. Она признается, что люди, следящие за ее жизнью, замечали, что она пила в определенные моменты, такие как дни рождения и другие праздники. Однако, она уточняет, что она была умеренна в потреблении алкоголя.

Однако в этом году все было иначе, и ей хотелось забыться. Для нее алкоголь был способом уйти от реальности и отрываться от событий. Она признается, что выпивала много.

«У меня был тяжелый год, было много алкоголя. Все же следят за моим блогом и знают, что я выпивала, когда это было уместно. Но конечно этот год… Это было совсем другое, нужно было забыться. А алкоголь, что дает? Он дает тебе куда-то полететь. Его было много», — отметила исполнительница.

В настоящее время Каменских редко пьет алкоголь, потому что она хочет быть в настоящем моменте и не упустить ни одной радостной момент в жизни, таких как улыбки зрителей на концертах или объятия детей. Она выразила желание сохранять трезвость и быть осознанной в своих действиях.

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