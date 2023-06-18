Напередодні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав, як його дружина збирається на тренування зі стрільби, поки він разом із 6-річним сином займається хатніми справами. При цьому гвинтівка у Юлії Кім стирчала з рюкзака, що є порушенням правил транспортування зброї. Крім того, багатьох українців обурило те, що чиновник продовжує робити пости російською.
Цього разу на своїй сторінці у Instagram Віталій Кім похвалився успіхами дружини, показавши відео вже зі стрільбища (щоб подивитися, проскрольте новину вниз).
"9/10 небезпечно", — написав Віталій Кім під відео, але знову російською мовою.
У коментарях Віталію Кіму продовжує прилітати критика:
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"Згідно п. «12.13. Під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо.» Не варто пропагувати порушення правил транспортування зброї такими відосиками";
"Так в чому смисл, Віталій, ви падаєте в моїх очах, це типу така реклама мережі магазинів, які вам відстьогують? Ведіть себе пристойно, у багатьох миколівчан нема нормального житла та їжі. А ви свій пафос - то котедж, то дружина така з модною гвинтівкою та недешевим набоями. Будьте ближче до людей".
Віталій Кім спробував виправдатися та додав: "Я зрозумів :) тренування оплачені. Магазин якщо що і тренер інший".
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Нагадаємо, про незвичайність свого сина Віталій Кім розповідав в інтерв'ю Олені Кравець.
Також повідомлялось, що Віталій Кім записав відеозвернення до українців, стосується мобілізації і повісток.
Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім поділився з українцями дуже хорошою новиною.