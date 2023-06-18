На своїй сторінці на Ютуб-каналі зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова запропонувала зробити бюджетний варіант лазаньї лише з млинцями замість тесту.

Цей торт із млинців — справжнє втілення бюджетного гастрономічного задоволення, при цьому він виглядає та смачний справжньою розкішшю, вважає "Мастер Шеф" Литвинова.

Інгредієнти:

15 млинців

450 г печериць

250 г цибулі

200 мл вершків (15% жирності)

200 г сиру Сулугуні

1 ч.л рік

1 ч. л. чорного перцю

2 лаврові листи

Приготування:

Наріжте гриби і цибулю кубиками, потім обсмажте їх на олії з додаванням солі, перцю та лаврового листя. Якщо хочете, щоб блюдо мало більш насичений аромат, можна додати кілька білих грибів, розповідає "Мастер Шеф" Литвинова.

Коли вся рідина з грибів випарується, а вони будуть майже готовими, влийте вершки і дайте закипіти. Додати коріандр і тушкувати, поки вершки не загуснуть.

Приступайте до збирання торта: покладіть млинець на пергаментний папір, а зверху натріть легкоплавкий сир, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова. Потім покладіть ще один млинець та грибну начинку. Повторюйте цю послідовність шарів, доки не закінчаться млинці.

"Мастер Шеф" Литвинова рекомендує, перекладіть торт на лист і акуратно загорніть його у фольгу, щоб він добре прогрівся і сир повністю розплавився.

Випікайте в попередньо розігрітій до 180 ° C духовці протягом 25-30 хвилин. Потім зніміть фольгу, посипте торт зверху сиром і відправте назад у духовку на 5-10 хвилин, щоб сир повністю розплавився, додає "Мастер Шеф" Литвинова.

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