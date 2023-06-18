На своей странице на Ютуб-канале звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать бюджетный вариант лазаньи, только с блинами вместо теста.
Этот торт из блинов — истинное воплощение бюджетного гастрономического удовольствия, при этом он выглядит и вкусен настоящей роскошью, считает "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
- 15 блинов
- 450 г шампиньонов
- 250 г репчатого лука
- 200 мл сливок (15% жирности)
- 200 г сыра Сулугуни
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. черного перца
- 2 лавровых листа
Приготовление:
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Нарежьте грибы и лук кубиками, затем обжарьте их на растительном масле с добавлением соли, перца и лавровых листьев. Если хотите, чтобы блюдо имело более насыщенный аромат, можно добавить несколько белых грибов, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Когда вся жидкость из грибов испарится, а они будут почти готовыми, влейте сливки и дайте им закипеть. Добавьте кориандр и тушите, пока сливки не загустеют.
Приступайте к сборке торта: положите блин на пергаментную бумагу, а сверху натрите легкоплавкий сыр, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Затем положите еще один блин и грибную начинку. Повторяйте эту последовательность слоев, пока не закончатся блины.
"Мастер Шеф" Литвинова рекомендует, переложите торт на противень и аккуратно заверните его в фольгу, чтобы он хорошо прогрелся и сыр полностью расплавился.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 25-30 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте торт сверху сыром и отправьте обратно в духовку на 5-10 минут, чтобы сыр полностью расплавился, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
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