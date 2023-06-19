Як з’ясувалось, троє чоловіків зчинили галас у приміщенні магазину на Литовському проспекті, пише Politeka.net.

Продавчиня зробила їм зауваження.

«Один із чоловіків, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, відповів грубою лайкою та діставши із сумки зброю, направив її на працівницю та інших відвідувачів», - розповіли в поліції обставини інциденту.

Жінка не розгубилася і викликала службу охорони та поліцію. Зловмисника вдалося затримати – ним виявився уродженець Київської області, 1984 року народження.

Чоловік раніше вже був судимий за вчинення аналогічного злочину та умисне вбивство.

Походження зброї, якою він погрожував продавчині та іншим відвідувачім магазину, встановлюється. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали квартирних грабіжників. П’ятеро зловмисників, заздалегідь розділивши ролі та скориставшись відмичками, залізли до квартири 65-річного киянина.

Правоохоронці затримали злодіїв у той момент, коли вони з награбованим йшли до автівки.

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