Так, окупанти атакували Запоріжжя та передмістя, пише Politeka.net.
Як повідомили в Запорізькій ОВА, мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.
Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що після неспокійної гучної ночі станом на ранок ситуація у Запоріжжі стабільна.
На щастя, люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи працюють.
Крім того, окупанти вдарили по Львову. Є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури.
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«Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби», - розповіли у Львівській ОВА.
Під загрозою ударів також перебувала Київська область і столиця.
"Чергова масована повітряна атака на столицю. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси «Shahed»", - повідомили в КМВА.
За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.
Силами і засобам ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятка ворожих цілей.
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