Окупанти атакували Україну «шахедами», пише Politeka.net.

Про рух "шахедів" повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Було зафіксовано рух кілька "шахедів" в Сумській та Полтавській областях. Пізніше з'явилась інформація про "шахеди" над Черкащиною та Кіровоградщиною.

Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Хмельниччині, Сумщині і Черкащині, а також на Житомирщині.

За деякими даними, через влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад району Хмельницької області.

Спалахнула пожежа.

Додамо, раніше в Повітряних силах нагадали, що в Україні недостатня кількість ППО.

"Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того щоб покрити таку державу як Україна ковпаком, як це зробила держава Ізраїль", – пояснював речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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ЗСУ досягли успіхів, але головний удар ще попереду.

Також повідомлялось, що обірвалося життя молодого українського чемпіона.