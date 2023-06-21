Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

«На напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Також він повідомив, що ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ, застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення.

Крім усього іншого, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на сході.

«Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області», — розповів Ковальов.

На напрямку Білогорівка – Шипилівка ЗСУ вели наступальні дії, мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

У свою чергу в Міноборони додали, що поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.

«Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат», - запевнили в Міноборони.

Додамо, раніше боєць, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що росіяни кинули на Куп‘янський напрямок дуже багато сил.

«Вони хочуть змусити нас не наступати на флангах Бахмута, а додатково перекинути сили на оборону цього міста. Їх тактика розтягнути нас нав‘язуванням боїв за Куп‘янськ і Лиман», - пояснив задум ворога «демон».

Зранку 21 червня боєць розповів, що ніч була "скажена".

"Скажена ніч і ранок - нашим танкістам особливе вітання, ви космічні люди, дякую за чудову підтримку", - підкреслив захисник.

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