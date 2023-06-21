Кадри розгрому російських танків опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Юрій Бутусов.

«На напрямі Лиман-Кременна російські сили намагалися розпочати наступ за допомогою танків. Однак завдяки нашій артилерії планам оккупантів не судилося збутися», - коротко прокоментував Бутусов епічні кадри, на яких можна побачити, як ворожа техніка перетворюється на металобрухт.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на напрямках Лимана, Бахмута, Авдіївці та Мар'їнці, тривають тяжкі бої. Протягом доби 20 червня було проведено 40 бойових зіткнень.

Також повідомлялося, що українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Мали частковий успіх та закріплюються.

Крім того, сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ у Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої продовжуються на Лиманському напрямі в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва.

У напрямку Білогорівка – Шипилівка, підрозділи Сил оборони України вели наступальні дії, мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

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