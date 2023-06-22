Знаменитий український співак Віталій Козловський зняв відеоролик прямо зі служби, де він зараз. Нещодавно артист отримав повістку та успішно пройшов військово-лікарську комісію.

А вже у новому відео у Сторі співак з'явився перед своїми шанувальниками у військовій формі, демонструючи свою зброю та обіцяючи "ліквідувати ворогів".

"Мікрофон був моєю зброєю у минулому. Тепер я тримаю справжню зброю, яка допоможе нейтралізувати ворога", - заявив Козловський.

Співак Віталій Козловський вирушив на фронт у складі Збройних Сил України, збираючись "утилізувати" окупантів. На відео можна почути інші голоси. Козловський з'явився на тлі лісової місцевості, тримаючи в руках автомат, який він з усмішкою показав перед камерою.

Відомо, що Козловський вступив до лав бригади "Рубіж" у складі Нацгвардії, що базується в Гостомелі Київської області. Поки що відбувається навчання. Бригада також є частиною "Гвардії наступу", яка звільнятиме окуповані території.

"Ось і до мене прийшла повістка", - раніше написав Віталій Козловський у публікації.

"Ви що дійсно думаєте, що він буде мобілізований? Не смішіть; Капець, люди чого ви такі злі. Правда, чи не так, це на його совісті. Ви за себе відповідайте, а не за когось..... Самі що робите, щоб війна швидше закінчилася!; Отримати ще значить піти воювати, піар " - писали раніше.

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