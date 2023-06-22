Минулої ночі росіяни запустили по Україні «Шахеди», на жаль, є влучання.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

З її слів, на Одещині було збито три «шахеди».

Але є і влучання. Воно не критично і жертв немає.

"Ніч неспокійна. Ворог намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти нашу ППО", - зазначила вона.

Також Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються використовувати ті потенціали, які ще можуть - зокрема ракети Х-22 і ударні безпілотники.

Ситуація у Чорному морі наразі більш-менш стабільна:

"Ракетоносій ввечері було заведено до базування, він не залучався до ракетної атаки. Це і зорієнтувало нашу ППО більше на повітряні атаки, що буде працювати авіація і запуски "шахедів", - пояснила Гуменюк.

Тим часом стало відомо, що в Києві з-під завалів житлової багатоповерхівки вилучили тіло одного загиблого.

Ще дві людини постраждали, вони госпіталізовані

Нагадаємо, уночі в Дніпровському районі, по вул. Малишка, стався вибух. За попередньою інформацією, зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

Також повідомлялось, що причиною вибуху, ймовірно, є витік газу.

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