Рятувальна операція на місці трагедії в українській столиці триває.

Наразі кількість загиблих внаслідок вибуху у житловій багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва зросла до двох, пише Politeka.net.

Спочатку, нагадаємо, було відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Пізніше стало відомо, що рятувальники помітили ще одну людину, але було невідомо, чи жива вона.

«Станом на 07:50 внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло 2 особи, постраждало 4 особи (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 18 осіб.За медичною допомогою звернулося дві особи. Роботи тривають», - повідомили рятувальники.

За попередніми даними, причиною вибуху може бути витік газу.

"З'ясовують причину вибуху. Можливо газ, може вибухівка", — підкреслив мер міста Віталій Кличко.

У свою чергу мешканці будинку розповідають, що останніми днями у квартирі проводилися ремонтні роботи і підозрюють, що саме це могло стати причиною нещастя.

"Ремонт там робили!", - кажуть люди.

За фактом вибуху в будинку слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження.

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