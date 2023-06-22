Сильний вибух пролунав у ресторані, в якому на той момент перебувало багато відвідувачів та персоналу.

Трагедія сталася на північному заході Китаю у барбекю-ресторані, повідомляють місцеві ЗМІ .

Заклад знаходиться на жвавій вулиці, а вибух пролунав увечері у середу, 21 червня. Причиною вибуху став витік газу.

В результаті постраждали 38 людей, 31 особа загинула.

Також повідомляється про затримання дев'яти осіб, зокрема власника та співробітників ресторану.

"Капець!", "Бідні люди!", "Кошмар" , - коментують трагедію користувачі соцмереж.

Додамо, тим часом у Києві триває пошуково-рятувальна операція на місці вибуху у житловій багатоповерхівці.

На даний момент відомо про двох загиблих та п'ятьох постраждалих. Врятовано 18 людей.

За словами мешканця будинку, після вибуху з десятого поверху вистрибнула людина. Офіційно про цей випадок поки що не повідомляється.

За попередніми даними, причиною жахливого нещастя, внаслідок якого пожежа спалахнула на декількох поверхах, а частина будинку перетворилася на руїни, став витік газу.

«О 09:30 рятувальники отримали інформацію, що у будинку, ймовірно, можуть ще залишитися мешканці. О 10:00 евакуйовано жінку. Їй надається перша медична допомога», - повідомили у КГВА.

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