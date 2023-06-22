Чергову роботу HIMARS і наслідки удару продемонстрував командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«По росіянах працює HIMARS. Мінімум вісім 200-х ворогів. Чудова робота «Рибака». Ворог втратив «Тюльпан». Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку», - прокоментував кадри Сирський.

Додамо, cили оборони продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках

На напрямку Рівнопіль – Старомайорське українській воїни мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Білогорівка та Діброва, мали частковий успіх, закріплюються.

Крім того, українські війська продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

«Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області», - повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Усвою чергу український військовий, який веде телеграм-канал «Бахмутський» розповів, що тривають позиційні бої. Окупанти мріють повернути свої позиції, нагнали живу силу.

На Лиманському напрямку окупанти також «підвезли своїх», але ЗСУ тримають оборону.

За вчорашній день, каже «Бахмутський», в полон взяли ще 11 окупантів.

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