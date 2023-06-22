Телеведучий Володимир Остапчук вирішив поговорити із фанатами. Зірка запропонував ставити запитання у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Слава Дьомін головна баба-плітка країни, згодні?", - запитав фанат.

У відповідь Володимир Остапчук опублікував відео, де Слава Дьомін танцював у сукні. Також зірка пожартував над своїм колегою, звернувши увагу на плечі.

"Подивися на його спину, дивись, Карпати у безпеці", - сказав Володимир Остапчук.

"А хочеться випити?)) Розслабитися чи у добрій компанії, невже не тягне?)))", - запитав ще один фанат.

"Ні. Не вживаю алкоголю майже чотири місяці. Судячи з останніх новин, треба починати вживати йод", - відповів Володимир Остапчук, роблячи посилання на ситуацію на Запорізькій АЕС, де росіяни готують нову провокацію.

Варто зазначити, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Остапчук вкотре розлучився з Христиною Гірник і після цього став зустрічатися з 22-річною Катериною Полтавською, яка стала продюсером його нового шоу.

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