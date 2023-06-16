Сам Владимир Остапчук не рассказывал о поездке, но его новая возлюбленная, 22-летняя Екатерина Полтавская публиковала кадры с Миконоса. Выяснилось, что ведущий выехал за границу, чтобы провести день рождения украинки Юлии Буряк, которая еще до полномасштабной войны переехала в Москву и вышла замуж за российского олигарха Леонида Арапова.

Как сообщает телеграмм-канал "Культурная Прачечная", два года назад Арапов на 30-летие жены устроил тусу в Турции с Собчак, Верником, Лепсом, Меладзе и «Ленинградом». В этом году именинница просила гостей не выкладывать кадры с гулянки, но не все послушали ее и случайно "спалили" Остапчука. Среди гостей точно были россияне, в том числе известная московская тусовщица Анна Ивченко. Понятно, что праздник Владимир Остапчук вел на русском языке.

Владимир Остапчук подтвердил, что вел день рождения Буряк, но якобы не знал о российском олигархе и россиянах на празднике, поэтому назвал это все "заказом" на него.

По словам Остапчука, коммуникацию с заказчиками вел менеджер, и его якобы заверили, что мужем Буряк является украинец по имени Андрей. Сейчас невозможно проверить, действительно ли за два года Юлия успела развестись с российским олигархом и снова выйти замуж, но в публикациях росСМИ еще неделю назад Буряк называли женой Арапова.

"Кроме этого, организаторы сообщали, что они, как и гости, донатят миллионы на нашу армию. Я знаю, что бывший муж Буряк из россии, но она давно рассталась с ним и не была в россии с момента начала полномасштабного вторжения. Праздник проводил по-украински и по- русски, потому что были гости из Грузии. Если бы я знал перед событием, что там будет кто-то из россиян, я бы не взял эту работу", - заявил Владимир Остапчук.

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